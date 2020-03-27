Биодерма Атодерм Масло для душа 1 л (Bioderma, Atoderm)

Эксклюзивная формула, входящая в состав масла для душа Атодерм, содержит биолипиды, витамин РР и патент Естественная защита кожи®, которые смягчают и защищают от внешних агрессий. Витамин РР стимулирует синтез липидов, незаменимых для восстановления кожного барьера. Биолипиды растительного происхождения великолепно проникают в кожу и восстанавливают защитную пленку. Терапевтический патент Естественная защита кожи® препятствует адгезии и пролиферации Золотистого стафилококка, а также проникновению аллергенов, провоцирующих обострение сухости.; Натуральный патент DAF® повышает порог чувствительности кожи.

Для лица и тела. Великолепная переносимость.

Не раздражает слизистую глаз. Без красителей и мыла.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Биолипиды, витамин РР, терапевтический патент Естественная защита кожи®, запатентированный растительный комплекс D.A.F..

ТИП КОЖИ

ПРИМЕНЕНИЕ

Для сухой, очень сухой и раздраженной кожи

Нанесите на влажную кожу и смыть. Вспеньте и потом тщательно смойте.

На очищенную кожу нанесите средства основного ухода из гаммы Атодерм

ШТРИХКОД

3401528520846

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд - Bioderma Гамма - Atoderm Проблематика - Атопичная кожа Назначение - Очищение сухой и атопичной кожи Вид средства - Масло Зона применения продукта - Очищение кожи Страна производства - Франция Вид косметики - Аптечная

ЦЕНА:

1534 р.