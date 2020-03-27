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Биодерма Атодерм Масло для душа 1 л (Bioderma, Atoderm)

Биодерма Атодерм Масло для душа 1 л (Bioderma, Atoderm) фото 0 Биодерма Атодерм Масло для душа 1 л (Bioderma, Atoderm) фото 1 Биодерма Атодерм Масло для душа 1 л (Bioderma, Atoderm) фото 2
Биодерма Атодерм Масло для душа 1 л (Bioderma, Atoderm) фото 0
Биодерма Атодерм Масло для душа 1 л (Bioderma, Atoderm) фото 1
Биодерма Атодерм Масло для душа 1 л (Bioderma, Atoderm) фото 2
Флакон 1 л АРТ. 028138
Bioderma Atoderm
Ежедневное очищение и защита от раздражений
Биодерма Атодерм Масло для душа 1 л (Bioderma, Atoderm) фото 285229
4.93 (15)
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Куплено: 247 Хочу
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1534 р.

- 15%

1804 р.

В наличии
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Теги:

для сухой и атопичной кожи(93) Масла для тела(324)

описание

Эксклюзивная формула, входящая в состав масла для душа Атодерм, содержит биолипиды, витамин РР и патент Естественная защита кожи®, которые смягчают и защищают от внешних агрессий. Витамин РР стимулирует синтез липидов, незаменимых для восстановления кожного барьера. Биолипиды растительного происхождения великолепно проникают в кожу и восстанавливают защитную пленку. Терапевтический патент Естественная защита кожи® препятствует адгезии и пролиферации Золотистого стафилококка, а также проникновению аллергенов, провоцирующих обострение  сухости.; Натуральный патент DAF® повышает порог чувствительности кожи. 

Для лица и тела. Великолепная переносимость.

Не раздражает слизистую глаз. Без красителей и мыла.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Биолипиды, витамин РР, терапевтический патент Естественная защита кожи®, запатентированный растительный комплекс D.A.F..

ТИП КОЖИ
Для сухой, очень сухой и раздраженной кожи
ПРИМЕНЕНИЕ

Нанесите на влажную кожу и смыть. Вспеньте и потом тщательно смойте. 

На очищенную кожу нанесите средства основного ухода из гаммы Атодерм

ШТРИХКОД
3401528520846
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд - Bioderma

Гамма - Atoderm

Проблематика - Атопичная кожа

Назначение - Очищение сухой и атопичной кожи

Вид средства - Масло

Зона применения продукта - Очищение кожи

Страна производства - Франция

Вид косметики - Аптечная

ЦЕНА:

1534 р.
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Консультация Эксперта все

Bioderma Атодерм Масло для душа 1 л

Антонина 27 марта 2020 08:08

Здравствуйте, чтобы сделать заказ, мне не хватает лишь наличия Bioderma Атодерм Масло для душа 1 л, есть ли в наличии данный продукт любого объёма?

Ответ:

Здравствуйте, Антонина!

Сейчас в наличии - Атодерм Масло для душа 200 мл
Атодерм Масло для душа 1 л - временно отсутствует.
 
Поставки у нас проходят еженедельно, но сказать когда именно поступит тот или иной продукт сложно, поскольку это может зависеть от наличия продукта у производителя, мы делаем заказы по всему нашему ассортименту, но поступить может не всё.
 
Вы можете оставить свой имейл в карточке интересующего вас товара и вам на почту придёт уведомление о его поступлении.
 
Будем рады видеть Вас в качестве гостя или покупателя
в Центре Здоровья Кожи на
www.pharmacosmetica.ru
 
С уважением, Екатерина Чиликина, 
консультант Центра Здоровья Кожи

для новорожденного ребенка

Мария 07 ноября 2019 06:06

Добрый день! Помогите подобрать линейку средств для новорожденного ребенка, у старшего ребенка Атопический дерматит (используем средства из линейки атодерм масло для мытья и бальзам рр) . Нужно средство для мытья ,крем увлажняющий и крем под подгузник. Жду ваших предложений по биодерме атодерм и мустеле стелапия , и ваши предложения по другим маркам. Спасибо!

Ответ:

Здравствуйте, Мария!

Посмотрите варианты ухода
 
* от марки Биодерма
Бережно очищает, успокаивает, смягчает и защищает кожу от внешних агрессий.
 
Профилактический уход разработан для уменьшения сухости кожи. Запатентованный комплекс биологически активных компонентов восстанавливает барьер кожи. Гипоаллергенно.
 
* от марки Мустела
Бережно очищает кожу благодаря мягкой моющей основе без содержания мыла, защищает и смягчает кожу.
 
Стелатопиа Смягчающий крем, 200 мл
Увлажняет, восполняет уровень липидов и уменьшает чувство дискомфорта. Способствует укреплению гидролипидного слоя.
 
Создан специально для борьбы с факторами, вызывающими раздражение и покраснение кожи в зоне под подгузником. 
 
* от марки Веледа 
Бережно ухаживает за детской кожей. Обеспечивает противовоспалительное и успокаивающее действие, повышает защитную функцию кожи. Очищает и дезинфицирует воду, используемую для купания.
 
Поддерживает мягкость и гладкость нежной детской кожи и защищает ее от высыхания создавая гидролипидный слой. Успокаивает и снимает раздражение, согревает. Может применяться для мягкого физиологического массажа. 
 
Эффективно защищает кожу, особенно в области, соприкасающейся с пелёнками или подгузниками, где постоянно происходит активное переувлажнение, раздражение и воспаление. Крем образует на коже защитный и водоотталкивающий слой, позволяет коже дышать, быстро снимает воспаление при уже имеющихся опрелостях.
 
Будем рады видеть Вас в качестве гостя или покупателя
в Центре Здоровья Кожи на
www.pharmacosmetica.ru
 
С уважением, Екатерина Чиликина, 
консультант Центра Здоровья Кожи

ожидается поступление

Юлия 31 мая 2019 16:04

Здравствуйте, скажите, пожалуйста, когда ожидается поступление масла Atoderm 1л? Спасибо.

Ответ:

Здравствуйте, Юлия!

К сожалению, у нас нет информации по поступлению конкретного товара - Атодерм Масло для душа 1 л. Мы делаем заказы регулярно, но иногда у поставщика бывает дефектура. Как только товар появляется в наличии у поставщика, он появляется и у нас.
 
Для Вашего удобства можно заказать уведомление о поступлении товара. Необходимо напротив товара заполнить форму «Получить уведомление о поступлении товара на склад». Как только он появится у нас он будет доступен для заказов и Вам придет оповещение.
 
Будем рады видеть Вас в качестве гостя или покупателя
в Центре Здоровья Кожи на
 
С уважением, Екатерина Чиликина, 
консультант Центра Здоровья Кожи

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Отзывы (15)





Наталья Москва | 06.04.2020 |

Люблю это масло. Использую его и для тела, и для лица. Не сушит кожу, имеет еле уловимый запах. Приятная консистенция. Покупаю его уже несколько лет, так как кожа сухая , склонная к атопическому дерматиту. Не усугубил состояние кожи в период тяжелейшего обострения. Хватает более чем на полгода ежедневного использования.

Анна Д. Москва | 04.01.2020 |

Масло, которое я покупаю уже раз в 10.
Из всех средств для душа это стало самым любимым.
Густая маслянистая консистенция, пенится умеренно, без обильной пены. Кожа после применения нежная, зимой помогает справится с сухостью в комплексе с кремом из этой же серии.

Погуляйло Елизавета Чусовой | 13.12.2019 |

Со своей задачей справляется на отлично, моемся всей семьей, расход очень экономичный

MobilityApp Комментарий: Погуляйло Елизавета

Иванова Ксения Санкт-Петербург | 24.10.2019 |

Хорошее средство для всей семьи. С началом отопительного сезона у ребёнка появляется раздражение от воды. Пока пользуемся маслом, раздражение проходит быстрее. Запах приятный, ненавязчивый. Требует дополнительного увлажнения, довольно жидкое.

MobilityApp Комментарий: Иванова Ксения

Еськова Кристина Москва | 11.09.2019 |

Недавно со мной приключилась беда –аллергия на антиперспирант массмаркетовой фирмы. Аллергический дерматит в подмышечной зоне, с зудом, покраснением и шелушением. Параллельно с лечебной мазью взяла этот бутылек масла, но в меньшем объёме , кожа сразу начала "выздоравливать" быстрее. Теперь взяла уже вторую бутылку, но литрового объёма, незаменимая вещь для чувствительной кожи, и что приятно – есть лёгкая отдушка, а не как обычно у средств для чувствительной кожи, когда пахнет непонятно чем. В общем, это штука действительно облегчает течение дерматита и позволяет быстрее восстановиться. Пару раз умывала лицо с ней, отлично очищает.

MobilityApp Комментарий: Еськова Кристина
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