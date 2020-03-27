Биодерма Атодерм Масло для душа 1 л (Bioderma, Atoderm)

Эксклюзивная формула, входящая в состав масла для душа Атодерм, содержит биолипиды, витамин РР и патент Естественная защита кожи®, которые смягчают и защищают от внешних агрессий. Витамин РР стимулирует синтез липидов, незаменимых для восстановления кожного барьера. Биолипиды растительного происхождения великолепно проникают в кожу и восстанавливают защитную пленку. Терапевтический патент Естественная защита кожи® препятствует адгезии и пролиферации Золотистого стафилококка, а также проникновению аллергенов, провоцирующих обострение сухости.; Натуральный патент DAF® повышает порог чувствительности кожи.
Для лица и тела. Великолепная переносимость.
Не раздражает слизистую глаз. Без красителей и мыла.
Биолипиды, витамин РР, терапевтический патент Естественная защита кожи®, запатентированный растительный комплекс D.A.F..
Нанесите на влажную кожу и смыть. Вспеньте и потом тщательно смойте.
На очищенную кожу нанесите средства основного ухода из гаммы Атодерм
Бренд - Bioderma
Гамма - Atoderm
Проблематика - Атопичная кожа
Назначение - Очищение сухой и атопичной кожи
Вид средства - Масло
Зона применения продукта - Очищение кожи
Страна производства - Франция
Вид косметики - Аптечная
Здравствуйте, чтобы сделать заказ, мне не хватает лишь наличия Bioderma Атодерм Масло для душа 1 л, есть ли в наличии данный продукт любого объёма?
Здравствуйте, Антонина!
Добрый день! Помогите подобрать линейку средств для новорожденного ребенка, у старшего ребенка Атопический дерматит (используем средства из линейки атодерм масло для мытья и бальзам рр) . Нужно средство для мытья ,крем увлажняющий и крем под подгузник. Жду ваших предложений по биодерме атодерм и мустеле стелапия , и ваши предложения по другим маркам. Спасибо!
Здравствуйте, Мария!
Здравствуйте, скажите, пожалуйста, когда ожидается поступление масла Atoderm 1л? Спасибо.
Здравствуйте, Юлия!
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Люблю это масло. Использую его и для тела, и для лица. Не сушит кожу, имеет еле уловимый запах. Приятная консистенция. Покупаю его уже несколько лет, так как кожа сухая , склонная к атопическому дерматиту. Не усугубил состояние кожи в период тяжелейшего обострения. Хватает более чем на полгода ежедневного использования.
Масло, которое я покупаю уже раз в 10.
Из всех средств для душа это стало самым любимым.
Густая маслянистая консистенция, пенится умеренно, без обильной пены. Кожа после применения нежная, зимой помогает справится с сухостью в комплексе с кремом из этой же серии.
Со своей задачей справляется на отлично, моемся всей семьей, расход очень экономичный
Хорошее средство для всей семьи. С началом отопительного сезона у ребёнка появляется раздражение от воды. Пока пользуемся маслом, раздражение проходит быстрее. Запах приятный, ненавязчивый. Требует дополнительного увлажнения, довольно жидкое.
Недавно со мной приключилась беда –аллергия на антиперспирант массмаркетовой фирмы. Аллергический дерматит в подмышечной зоне, с зудом, покраснением и шелушением. Параллельно с лечебной мазью взяла этот бутылек масла, но в меньшем объёме , кожа сразу начала "выздоравливать" быстрее. Теперь взяла уже вторую бутылку, но литрового объёма, незаменимая вещь для чувствительной кожи, и что приятно – есть лёгкая отдушка, а не как обычно у средств для чувствительной кожи, когда пахнет непонятно чем. В общем, это штука действительно облегчает течение дерматита и позволяет быстрее восстановиться. Пару раз умывала лицо с ней, отлично очищает.